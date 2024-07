Акули край бреговете на Бразилия с положителна проба за кокаин

У чените твърдят, че акулите във водите край бреговете на Бразилия са дали положителен резултат за кокаин.

(Във видеото може да научите повече за: Откриха акула на 400 години)

Изследователите отдавна предполагат, че морските обитатели могат да бъдат засегнати от наркотици, изхвърлени във водата от контрабандисти, като в района на Флорида, Южна и Централна Америка са открити тонове кокаин.

Проучване на фондация „Освалдо Круз“ в Бразилия установи, че акулите действително са засегнати от веществата, замърсяващи океана.

