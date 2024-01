Костюми и реквизит от сериала „Короната” отиват на търг (СНИМКИ/ВИДЕО)

П овече от 450 реквизита, рокли и декори от всичките шест сезона на The Crown на Netflix (“Короната” - бел.ред.) ще бъдат продадени на онлайн търг следващия месец. За това съобщи Sky News. Приходите ще бъдат дарени на учебно заведение, което ще предостави стипендии на бъдещи режисьори.

Сред предметите, част от изложбата, която сега е отворена за обществеността в Лондон, е реплика на така наречената "рокля за отмъщение" на принцеса Даяна.

Скандалната черна копринена рокля влезе в заглавия през 1994 г., когато Даяна я облече същата вечер, когато принц Чарлз призна, че ѝ изневерява в телевизионно интервю - и отново, когато феновете на сериала видяха Елизабет Дебики да пресъздава визията.

Роклята може да се продаде за 13 955 евро, според Мег Рандъл, ръководител на модата в Bonhams (компанията е частна международна аукционна къща и един от най-старите и най-големи акционери в света на изобразително изкуство и антиките - бел.ред.).

„Веднага щом видите роклята, си представяте принцеса Даяна, но също ѝ Елизабет Дебики като Даяна. Стойността на роклята е огромна. Ако сте моден колекционер, кралски фен или фен на Даяна, това е вашият артикул. Вече имахме много запитвания за роклята“, казва Мег Рандъл.

