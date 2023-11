"Короната": Кралска драма, култ към Даяна и финал, който разбуни духовете

П оследният сезон на продукцията на Netflix "Короната" определено разбуни духовете и доведе до разнопосочни реакции. Масово критиците го определят като "култ към Даяна". Какво обаче да очакваме във втората част на 6 сезон и кое направи най-голямо впечатление до момента?

Първата порция епизоди се появи на 16 ноември, а втората ще бъде последвана от втората партида на 14 декември.

Следват спойлери!

Трейлърът на първата част от шести сезон беше публикуван от Netflix и показва все по-тъжната и разочарована Даяна, която е преследвана от таблоидите.

"Пресата ни е постоянно в крачка", казва тя, докато фотографите я следват по време на ваканция и застигат колата ѝ, чукайки по стъклата ѝ.

"Най-накрая успяхте да обърнете тази къща с главата надолу", казва ѝ кралицата, докато фурорът на обществеността и пресата се засилва.

"Това е революция."

Трейлърът показва и близките отношения на Даяна със синовете ѝ, които пеят заедно в колата и си разменят телефонни обаждания; по време на едно от тях младият принц Уилям прочувствено я пита:

"Мамо, добре ли си?". Клипът загатва за начина, по който предаването ще отрази трагичната смърт на Даяна, с кадри на цветя по улиците и на кола, проследявана от фотографи на мотоциклети.

"Даяна даде на хората това, от което се нуждаеха, - казва Чарлз, - по целия свят, на хиляди хора. И те я обожаваха за това."

Just finished part 1 of #TheCrown ’s final season.There’s so much to say :)) but right now the only thing I want to say is an absolutely brilliant acting of Elizabeth Debicki.🤍It’s her tribute to Lady D, to a woman who will never be forgotten💔



