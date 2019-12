Нова Зеландия поръчва човешка кожа за пострадалите от изригналия вулкан

Н ова Зеландия поръчва 1.2 милиона квадратни сантиметра човешка кожа, за да помогне на пострадалите от изригването на вулкана на остров Уайт.

Човешката кожа се взима от починали пациенти, които са се съгласили да я дарят и се складира във фризери, след като се третира с химикали, за да бъде запазена.

Teams of surgeons in New Zealand are working around the clock to treat severely burned victims after Monday's deadly volcanic eruption #Whakaari #WhiteIsland #Volcano https://t.co/F2rwKAYt35 pic.twitter.com/KqqG9JPNsL https://t.co/8Hjns6p6Qf