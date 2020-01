Вулкан изригна във Филипините, над 80 000 евакуирани

Ф илипинските власти започнаха евакуация на три населени места в провинция Батангас с население от над 80 хиляди души, след като вулканът Таал хвърли пепел с височина от над един километър, предаде CNN.

Евакуацията се извършва в три града - Сан Никола, Балет и Талисей, населението им е съответно 22, 22 и 45 хиляди души, съобщи официалният представител на Националния съвет на Филипините за намаляване на риска и готовност за бедствия.

