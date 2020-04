Карантина като за кралица: Дворецът, в който Елизабет II се крие от вируса

Б ързото разпространение на новия коронавирус в Обединеното кралство принуди членовете на кралското семейство да се изолират от обществото и да предприемат драстични мерки за да се предпазят от заразяване. Но тяхната изолация не като на повечето, чието лично пространство е ограничено в рамките на един апартамент или къща.

Кралицата си има цял замък с 1000 стаи където да се изолира. Всъщност Елизабет II си има 3 замъка и няколко двореца, но тя е избрала да се изолира в най-големия и най-стария сред тях - замъка Уиндзор.

Замъкът Уиндзор е и най-големият и най-старият все още използван дворец в целия свят. Той е построен от Уилям Завоевателя през 11 век като отбранително съоръжение, след което многократно е разширяван и преустройван. Уиндзор става официална кралска резиденция през 19 век по времето на кралица Виктория. Цели 8 кралски династии са обитавали този разкошен замък.

През 1992 г. пожар унищожава значителна част от апартаментите за лично и церемониално ползване. 5 години по-късно дворецът е възстановен в предишния му блясък, като при ремонта на сградата са използвани същите техники използвани при първоначалното му построяване преди повече от 900 години.

The Queen holds an audience with New Zealand Prime Minister @johnkeypm at #WindsorCastle today pic.twitter.com/BKoLL8NGJS