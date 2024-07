Кание Уест обяви, че се оттегля от сцената

А мериканският рапър Кание Уест обяви, че се оттегля. Кореспонденцията, в която музикантът говори за напускане на сцената, беше публикувана от колегата му Rich the Kid в Instagram.

Kanye West has announced he is quitting professional music to a conversation with Rich The Kid! 😲



Whaaaat? Do you really think this is it for #Kanye and music? 🫤 pic.twitter.com/xhhodQxZKV