Как новините, свързани с насилие, влияят на психическото здраве на децата

Н овините, свързани с насилие, влияят на психическото здраве на децата, съобщи „Медикъл Експрес“. Снимки и видеозаписи по телевизията и в социалните мрежи, показващи жестоки сцени, независимо дали става въпрос за военни конфликти, или улична стрелба, оказват силен негативен ефект.

В интервю пред изданието „СайЛайн“ д-р Робърт Гъруич – професор по психиатрия в медицинския център към университета „Дюк“, коментира как снимките и разказите за война и насилие засягат психическото здраве на децата. Забелязва се нарастване на случите на тревожност, страхове, депресия, а понякога и гняв.

