Инцидентът на остров Три Майл: Как един голям корем причини ядрена авария

В 4 часа сутринта на 28 март 1979 г. бедствие сполетяло остров Три Майл, Пенсилвания.

Това щяло да се превърне в най-тежката ядрена авария в историята на Съединените щати.

Изтичащата радиация в Пенсилвания почти причинила това, което водещият на новините на CBS Уолтър Кронкайт казва, че би било „най-тежката авария в ядрена електроцентрала“.

On 4/1/79 President Carter visited the Three Mile Island nuclear facility for a briefing. Unit 2 had a meltdown & released radioactive gasses & radioactive iodine. Due to his background in nuclear engineering, he understood the #ArchivesScience . NAID 184227 #ArchivesHashtagParty pic.twitter.com/RulQ8IFVoZ

И всичко това изглежда се е случило заради нечий корем.

В този съдбовен ден атомната електроцентрала на остров Три Майл претърпяла „авария със загуба на охлаждаща течност“, засегнала един от двата й реактора. Това се случило, защото клапан, който трябвало да бъде затворен, бил оставен отворен, освобождавайки водата, която трябвало да действа като охлаждаща течност за ядрото на ядрения реактор TMI-2.

Докато водата се оттичала, откритата сърцевина прегрявала и в объркваща и злощастна последователност от събития операторите на централата взели решението да изключат аварийната вода, която би могла да я охлади. Без охлаждаща течност откритата част на ядрото започнала да прегрява, когато температурите в реактора скочили до 2371 градуса.

Ядрен срив като опустошението, което сполетяло Чернобил, било причинено от прегряване и остров Три Майл бил опасно близо до срещата със същата съдба. За щастие не се случил срив, но имало изтичане на радиация, причинено от разкъсване в спомагателната сграда на централата, пише Наташа Зарецки в своя книга, разкриваща събитията.

Everyone wants to blame Three Mile Island but construction permits ground to a halt a few years before TMI, basically in lock step with the creation of a federal agency hell bent on blocking new nuclear plants. pic.twitter.com/nMla5nKOnw