Изследване: Жените по-щастливи от мъжете без партньор

С амотните жени са средно по-щастливи от необвързаните мъже, според наскорошно проучване, проведено от психолози от университета в канадския град Торонто.

Както съобщава Phys.org, за проучването, чиито резултати са публикувани в списанието Social Psychological and Personality Science, учените са изследвали четири критерии за благосъстояние на близо 6000 възрастни: колко са доволни хората от текущото си състояние на връзката; колко са доволни от живота си; какъв е сексуалния им живот; и колко много искат да имат връзка.

Като цяло те установиха, че жените се справят по-добре със самотата от мъжете. Те са по-удовлетворени от статута си на необвързани, качеството на живот, на секса и имат по-малка нужда от партньор.

Както отбелязва водещата авторка на изследването Илейн Хоан, тези открития подкрепят съществуващите изследвания, които показват, че мъжете се страхуват от самотата повече от жените.

