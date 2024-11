Озоновата дупка е най-малката от пет години насам - покрива около 20 млн. кв. км

П иковият размер на озоновата дупка над Антарктида през 2024 г. е седмият най-малък от началото на възстановяването, установиха НАСА и Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA). Дори максималният ѝ размер е по-малък, отколкото е бил през последните пет години, след още по-малката дупка през 2019 г.

Средната месечна стойност е около 20 млн. кв. км, а пикът е достигнат на 28 септември - 22,4 млн. кв. км. В най-лошия си период, през 2000 г., дупката е била с 50% по-голяма и много по-изчерпана.

„Антарктическата дупка през 2024 г. е по-малка от озоновите дупки, наблюдавани в началото на 2000 г. Постепенното подобрение, което наблюдаваме през последните две десетилетия, показва, че международните усилия, които ограничават химикалите, разрушаващи озона, дават резултат“, казва в изявление Пол Нюман, ръководител на екипа на НАСА за изследване на озона и главен учен по науките за Земята в Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА.

Атмосферата ни има слой, богат на озон - молекула, съставена от три кислородни атома. Озонът поглъща ултравиолетовата радиация от Слънцето - изключително важна защита, тъй като ултравиолетовата светлина може да ни навреди.

