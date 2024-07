Истинската история на Лале Соколов и "Татуировчикът от Аушвиц“

С лед Холокоста много истории са оцелели. Това са истории, които показват устойчивостта на безбройните хора, загубили домовете, живота и близките си. Една от тези истории е животът на Лале Соколов, чийто живот е документиран в роман от 2018 г.

Романът "Татуировчикът от Аушвиц" бързо се превърна в един от най-известните романи в литературата за Холокоста. Разказвайки историята на Лале Соколов и неговата съпруга Гита Гурман, той завладява сърцата и умовете на хората по целия свят. Но дори художествената литература, базирана на реалния живот, понякога може да се отклони от истината.

И така, каква е истинската история зад "Татуировчикът от Аушвиц"? Как се различават събитията от реалния живот от сюжета на романа?

Лале Соколов - в реалния живот

Роден като Лудвиг Айзенберг на 28 октомври 1916 г., Лале израства в еврейско семейство. С внезапната поява на Втората световна война и засилващото се преследване на евреите в нацистка Германия, животът на Лале е подложен на сътресения.

През 1942 г., на 25-годишна възраст, Лале е отведен в Аушвиц-Биркенау, най-известния нацистки лагер на смъртта. Той оставя семейството си, което никога повече няма да види.

Много хора, транспортирани в Аушвиц, са убити веднага. Въпреки това, поради възрастта, здравето и владеенето на няколко езика (словашки, немски, френски, унгарски и руски), Лале е назначен за татуировчик в лагера.

Работата му била да маркира новопристигналите с техните идентификационни номера. Самият Лале получава номер 32407. Тази работа като татуист го спасява от смъртоносния труд, но той се бори с етичните последици от ролята си, тъй като много от тези съзатворници са убити и измрели от глад, докато той е защитен.

По време на престоя си в Аушвиц Лале татуира стотици хиляди затворници с помощта на своите асистенти. Историята на Лале е един от примерите за много жертви, на които е била възложена етично трудна работа в замяна на защита.

Среща с Гита Фурман

Точно както е описано в романа, Лале Соколов се запознава със съкилийника си Гита Фурман. Тя е била транспортирана от Словакия и е получила номер 34902. По време на преживяванията на Лале в лагера Гита се превръща в лъч на надежда. Лале ѝ изпраща контрабандно писма и двамата имат тайни посещения извън блока. Той се опитва да ѝ пренася контрабандно хранителни продукти и да ѝ помага през целия им престой в лагера.

С наближаването на края на войната през 1945 г. нацистите започват да извеждат затворниците от Аушвиц преди пристигането на руската армия. Гита е един от тези затворници и скоро тя и Лале се разделят. Когато лагерът е освободен, Лале я търси, а на свой ред Гита търси него.

Лале отива в Братислава, Чехословакия, която е входна точка за много хора, завръщащи се у дома. Лале чака на жп гарата в продължение на седмици, преди да отиде при Червения кръст. На път за там той среща Гита на улицата и двамата се събират отново.

В продължение на много години Лале пази в тайна преживяванията си в Аушвиц, дори от семейството си. Едва след смъртта на Гита през 2003 г. той се чувства принуден да сподели историята си. В крайна сметка той разказва историята си на авторката Хедър Морис.

Лале умира през 2006 г., след като оставя историята си зад гърба си.

Как тези събития се превръщат в роман

Хедър Морис прекарва три години в записване на спомените на Лале. В крайна сметка тя ги събира в романа "Татуировчикът от Аушвиц", който е публикуван през 2018 г. Въпреки че тази книга е измислен разказ - тя е дълбоко вкоренена в реалните преживявания и истории на Лале.

За да създаде разказа, Морис посещава Лале няколко пъти седмично и сравнява разказа му със собствените си изследвания. Романът, който тя в крайна сметка написва, предлага уникална гледна точка към ужасите на Холокоста - проследявайки човек, който е бил принуден да татуира другите, и в крайна сметка показвайки изкупителните качества на любовта.

Макар че романът леко променя истината, за да впише историята на Лале в стила на прозата, тя се корени най-вече в реалните му преживявания. Въпреки че не бива да се разглежда като буквален разказ от първо лице за случилото се по време на Холокоста, това е история, която подчертава основните преживявания на устойчивостта на един човек по време на мрачна част от човешката история.

