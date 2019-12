Молитви, фойерверки и сълзи: Как някои страни посрещнаха 2020 г.

С поздравления, молитви, фойерверки и сълзи редица страни от Азиатско-Тихоокеанския регион отпразнуваха настъпването на Нова година, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Кирибати - държава, разпростираща се върху 3200 коралови атола - бе сред първите, влезли в 2020 г. Тя е на предна линия в борбата срещу климатичните промени, заплашена от суша и повишаването на морското равнище.

The new year is here in Samoa in Kiribati https://t.co/eMPaJjP4Oo pic.twitter.com/Bi247cOLf8