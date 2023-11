Д-р Виктор Чанг - иноваторът, дарил с нови сърца милиони

Н а 21 ноември Google Doodle почита китайския австралийски хирург д-р Виктор Чанг по случай годишнината от рождението му. Той е известен като пионер на сърдечната и трансплантационната хирургия. Затова ще ви разкажем повече за неговия живот, работа и иновациите, които въвежда в медицината.

Д-р Чанг е австралийски хирург от китайски произход, който е запомнен с приноса си към медицината, включително с разработването на достъпна изкуствена сърдечна клапа и успешни сърдечни трансплантации.

Той е роден през 1936 г. на 21 ноември. Връзката на д-р Чанг с медицината може да се отдаде на житейски обстоятелства, които го карат да развие интереса си към тази област още в ранна възраст. Свидетел на бавната и мъчителна смърт на майка си, страдаща от рак на гърдата, когато е само на 33 години, е най-значимото събитие в младия живот на Виктор Чанг и оказва основно влияние върху решението му да учи медицина.

Д-р Чанг учи медицина и хирургия в Университета в Сидни. Започва обучението си в ординатура в болница "Сейнт Винсент" и работи в няколко болници по света. През 1972 г. се завръща в Австралия и става кардиоторакален хирург в болницата "Сейнт Винсент" в Сидни.

Разработената от д-р Чанг изкуствена сърдечна клапа е значително по-евтина от предишните модели. Това я направи глобално достъпна за използване в животоспасяващи процедури.

През 1951 г., на петнадесетгодишна възраст, за да избегне политическите сътресения в Хонконг по това време, баща му го качва на параход, който се отправя към непознатите брегове на Австралия. Пристига три седмици по-късно, без да говори английски, и чрез свой роднина е записан в гимназията "Christian Brothers" в Луишам. През 1962 г. се дипломира в университета в Сидни с бакалавърска степен по медицина и хирургия. През 1984 г., десет години след като асистира при трансплантация на сърце в болницата "Сейнт Винсент" в Сидни, Виктор ръководи екип, който извършва това, което се счита за първата успешна трансплантация на сърце в Австралия. Пациентът е Фиона Кут, която по време на операцията е на 14 години. Две години по-късно Кут получава още една сърдечна трансплантация. Понастоящем тя е най-дълго оцелелият реципиент на сърдечна трансплантация в Австралия.

