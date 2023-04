"Ф1.618" на Теодор Ушев спечели голямата награда на фестивала в Бевърли хилс

Т еодор Ушев спечели голямата награда на 23-ия кинофестивал в Бевърли хилс за филма си "Ф1.618", съобщи режисьорът на страницата си във Фейсбук.

Продукцията, отличена с приза "Golden Palm", не само отразява майсторството на филмовото изкуство, но и на разказването на истории и човечността. Накратко, победителят е филм, който "сграбчва тялото и душата на зрителя, и не ги пуска", отбелязват организаторите.

"Phi1.618" will have his glamorous L.A. premiere at TCL Chinese Theatres 6 on 21st of april, 20.15 pic.twitter.com/UkBZODHVOS