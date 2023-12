Как се отразява на мозъка средиземноморската диета

Когнитивният спад е по-малък при тези, които следват средиземноморска диета. Това сочат данни от френско проучване, проведено сред 840 души на възраст над 65 години.

Болестта на Алцхаймер и други невродегенеративни състояния често започват с когнитивен спад. Той се изразява в бавна загуба на умствени способности. Изследванията показват, че хранителните навици, особено средиземноморската диета, могат да помогнат за предпазване от тази загуба.

Вдъхновена от храни, традиционно консумирани в Крит, Италия и Южна Испания, средиземноморската диета дава приоритет на консумацията на плодове и зеленчуци, непреработени зърнени храни, риба, сирене и зехтин.

Доказателствата сочат редица ползи от консумацията на подобни храни, включително подобряване на здравето на нашия мозък.

The Mediterranean Diet isn't really a "diet" as the word is commonly used. It's more of a way of life -- a delicious way of life with real health benefits. https://t.co/PUYXnA77fQ pic.twitter.com/itysdQlMC1 — WebMD (@WebMD) November 25, 2023

Въпреки това има противоречиви резултати, вероятно поради използването на въпросници за диета, които са се попълвали от участниците.

Проучванията са свързали определени биомаркери с когнитивното здраве, така че международна група от изследователи е възприела този подход, който те предлагат като по-точен начин за измерване на експозицията на храната и нейната връзка със здравните резултати.

„Открихме, че придържането към средиземноморската диета, оценено от група диетични биомаркери, е свързано с дългосрочен когнитивен спад при по-възрастните хора“, казва единият от авторите на изследването, Алба Тор-Рока, диетолог и учен по обществено здраве в Университета на Барселона.

Тор-Рока и колегите му са се задълбочили във връзка между средиземноморската диета и когнитивния спад при по-възрастните хора чрез задълбочен анализ на здравни и когнитивни данни, събрани в продължение на 12 години.

The Mediterranean Diet Plan is often followed not just for weight loss but also for its purported health benefits. A five-year study found that the Mediterranean Diet Plan reduced the risk of stroke, heart attack, and death by 30% compared to a control group. pic.twitter.com/HrS2WegdUl — Ella Davis (@LuckyPomwe) November 29, 2023

Използвана е 14-точкова скала за създаване на метаболомичен резултат на средиземноморската диета (MDMS). Този резултат се основава на два възможни диетични метаболомни биомаркери за седем важни части от диетата: зеленчуци, бобови растения, плодове, зърнени храни, млечни продукти, риба и мазнини.

Метаболомиката е изследване на малки молекули, наречени метаболити, които са продукти на клетъчни процеси. Техните нива могат да се променят в отговор на заболяване, диета и други фактори на околната среда. Учените могат да научат за нашето здраве и да намерят възможни биомаркери на заболяване чрез измерване на нивата на метаболити в проба, съобщава Science Alert.

"В рамките на проучването е разработен диетичен метаболитен индекс“, казва ученият по хранене Кристина Андрес-Лакуева от университета на Барселона. "След като този индекс е известен, се оценява неговата връзка с когнитивното увреждане", допълва тя.

Серумните нива на специфични вещества, включително наситени мазнини, полифеноли, произведени от чревни бактерии, и други растителни химикали са били измерени от кръвни проби на участниците, събрани в началото на изследването.

Studies suggest beneficial effects for the Mediterranean diet in the prevention/management of non-communicable diseases, such as:

· #MAFLD

· Cardiovascular diseases

· Neurodegenerative diseases

· Cancer

· Depression

· Respiratory diseases

· Fragility#Livertwitter #Medtwitter pic.twitter.com/VyWOe8IWIm — MAIDEN (@MAIDEN_MAFLD) November 25, 2023

В продължение на дванадесет години на участниците са били тествани, чрез пет невропсихологични подхода, за да се определи тяхната когнитивна способност или увреждане.

Изследователите са открили връзка между средиземноморската диета и когнитивния спад при по-възрастните индивиди, въз основа на резултати и серумни биомаркери.

Хранителните ефекти върху здравето винаги са сложни, но като цяло констатациите затвърждават идеята, че диетичните модели могат да играят роля в поддържането на здравето на мозъка и намаляването на риска от когнитивно увреждане с напредване на възрастта.

"Разработването на диетични метаболитни резултати, базирани на диетични модели, може да помогне за по-нататъшно усъвършенстване на мерките за оценка на диетата. Надяваме се да допринесе за по-доброто разбиране на биологичните механизми, чрез които диетата влияе върху когнитивното здраве на застаряващото население", пишат авторите.