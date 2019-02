З а първи път официално Дженифър Лорънс показа годежния си пръстен.

Актрисата присъства на модното шоу на "Диор" по време на Седмицата на модата в Париж. Тя се появи сама, а не в компанията на годеника си.

С голям правоъгълен диамант, пръстенът се забелязва отдалеч. Красивото бижу е на стойност 280 хил. долара.

На събитието Лорънс изглеждаше елегантно в тъмносива рокля и обувки на нисък ток, заострени в предната част.

Новината за годежа на носителката на "Оскар" и галериста Кук Марони бе обявена в началото на февруари.

Двамата са заедно от юни миналата година.

Лорънс и Марони все още не са коментирали новината и кога ще има сватба.

