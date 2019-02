Актрисата със свободолюбив дух и очарователна усмивка Дженифър Лорънс се сгоди за приятеля си Кук Марони.

Носителката на "Оскар" е забелязана да носи голям диамантен пръстен, докато била на вечеря заедно с гаджето си във френски ресторант в Ню Йорк.

Новината за годежа е потвърдена от представител на звездата, съобщи сп. People .

"Двамата изглеждаха така, сякаш празнуват нещо. Пръстенът ѝ се забелязваше от разстояние", разказват източници на Page Six , били в ресторанта онази вечер.

Jennifer Lawrence & fiancé Cooke Maroney have put a ring on it! #Xclusive pic.twitter.com/DFrg4UGZhO