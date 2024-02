Продават много специален автомобил на кралица Елизабет II

Е дин от "най-добре защитените кралски автомобили", използван от кралица Елизабет II, е обявен за продажба. Синият Range Rover от Лоара, с кожен салон в цвят слонова кост, търси нов собственик, след като през 2016 и 2017 г. беше част от автопарка на кралското семейство.

For sale: Queen Elizabeth II's Range Rover 👑 During its eight years and 2,586 miles of service, it's been spotted chauffeuring the late Queen and Duke of Edinburgh about, as well as Barack and Michelle Obama during a state visit. All yours for £224,850.https://t.co/PQ5jJBhzLR pic.twitter.com/a8laSgbitI — PistonHeads (@PistonHeads) January 30, 2024

Автомобилът е сниман многократно по време на кралски събития, включително по време на държавното посещение на предходния американски президент Барак Обама и съпругата му Мишел през април 2016 г. Обама и бившата първа дама бяха качени в автомобила заедно с покойния монарх и принц Филип, след като пристигнаха в замъка Уиндзор за частен обяд.

Pres Obama and the Queen board Range Rover for short drive to the Castle, Pres in the front seat, Queen in the rear. pic.twitter.com/ImKM3QB8mI — Mark Knoller (@markknoller) April 22, 2016

В друго намигване към кралската си история автомобилът има същия регистрационен номер, както по времето, когато е бил използван от Елизабет II - нещо, което обикновено не се случва, според продавача на автомобили Джак Морган-Джоунс.

"Обикновено се стремят да променят регистрационния номер, когато автомобилът е бил на кралска служба, но в този случай регистрационният номер остава същият, така че никой не се съмнява, че това е автомобилът, използван от кралицата", казва пред Sky News г-н Морган-Джоунс от Bramley Motor Cars, който е обявил автомобила за продажба.

Queen Elizabeth II’s Range Rover has officially gone up for auction pic.twitter.com/LY4ky8pmNG — Pubity (@pubity) January 31, 2024

"Това е нещо прекрасно. Това е един от най-добре защитените кралски автомобили, който е бил в кралския автопарк, включително и при държавното посещение на Обама", смята той.

Тъй като е направен специално за кралска употреба, автомобилът е оборудван и със скрито осветление, специално пригодени фиксирани стъпала и полицейско аварийно осветление, както и с модификация, поръчана от Елизабет II, за да бъде автомобилът по-лесно достъпен.

QUEEN ELIZABETH II’S RANGE ROVER WITH EXCLUSIVE ROYAL ENHANCEMENTS AVAILABLE FOR SALE.



~Acquiring a new Ferrari is within reach for many, but possessing the Queen's car is a distinction," remarked salesman Jack Morgan-Jones in an interview with Sky News. The Range Rover played a… pic.twitter.com/hxjPGG4YmU — Emerald Chronicles (@emeraldnewscast) February 1, 2024

"Един от признаците, че това е кралски служебен автомобил, е, че кралицата е поръчала да се поставят допълнителни дръжки в задната част, за да се улесни влизането и излизането", каза г-н Морган-Джоунс.

"Те се монтират на нещо като рамка между прозореца на шофьора и задния прозорец на пътника, така че там да има допълнителна дръжка. Когато автомобилите се извеждат от кралска служба, тези неща обикновено се отстраняват, за да се опитаме да се отървем от всякакви отличителни знаци, че са били използвани от кралицата или от когото и да било в кралския двор, но всъщност не бяхме разбрали, че дръжките са останали в багажника на автомобила под резервната гума. Ако искате, бихте могли да ги сложите обратно", обяснява г-н Морган-Джоунс.

На въпроса за историята на автомобила г-н Морган-Джоунс отговаря, че преди това той е бил продаван два пъти - първо на стар клиент на автотърговците, който го е имал като част от колекция, а след това на "местен човек, който просто е харесал историята му".

"Той (сегашният собственик) си помисли, че вероятно е време да видим дали някой друг не иска да му се наслади", каза г-н Морган-Джоунс.

Що се отнася до цената, автомобилът е обявен за 224 850 паунда.

Queen Elizabeth II's Range Rover she may have worked on herself goes up for sale for £224,850 https://t.co/o9pFB2B9jo pic.twitter.com/uFitCy85Mm — Daily Mail Online (@MailOnline) January 30, 2024

"Някои хора си мислят, че ще бъде на същата цена като стандартния Range Rover", каза г-н Морган-Джоунс и добави: "Очевидно това не е така. Последният път, когато този автомобил беше продаден от нас, кралицата беше все още жива. Това ще бъде първият път, когато ще бъде продаден, когато тя вече не е сред нас, така че има премия, която трябва да се плати за него. Всеки може да отиде и да си купи ново "Ферари", но не всеки може да отиде и да си купи колата на кралицата."