Да, това езеро във формата на сърце е истинско - но има смъртоносна история

С нимката на езеро във формата на сърце определено звучи като нещо, което е обработено с фотошоп и се разпространява във Facebook на всеки Свети Валентин, но прекрасната форма на езерото Спирит, Вашингтон, е съвсем реална.

То обаче не винаги е изглеждало така. Вместо прекрасната форма на сърце, която виждаме днес на сателитни снимки, езерото е било по-скоро горната половина на сърцето, като източният и западният ръкав са били тясно свързани.

Някога то е било и популярна туристическа дестинация, гъмжаща от плувци, моряци и рибари, които са отсядали в хижите и вилите около езерото.

