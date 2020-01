Да си номиниран за "Грами" и да не те познаят

К акто винаги наградите "Грами" предложиха пищна церемония, на която хората от музикалния бизнес показаха скъпи тоалети и визия.

Един изпълнител обаче се отличаваше от останалите.

Луис Капалди, който направи своя дебют на награди "Грами", запази своя земен образ, въпреки славата. Той разнообрази вечерта като споделяше забавни свои снимки от събитието.

Певецът беше номиниран в категорията за "Най-добра песен" за "Someone you loved", но загуби от голямата победителка - Били Айлиш (тя спечели с песента "Bad guy").

Това не сломи духа на изпълнителя. Той не само, че сподели свои забавни снимки преди началото на церемонията, но по време на нея разкри интересен детайл.

Ето какво написа Капалди в Туитър:

A lady at the grammys has just come up and offered to take my seat because she thought I was one of the people who sits in the chairs to fill them when someone gets up to use the bathroom 😂😂😂😂😂😂 #GRAMMYs