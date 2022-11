Чували ли сте за Стокхолмската кървава баня?

С токхолмската кървава баня е събирателното название на поредицата от масови екзекуции на шведски благородници, извършени от датския крал Кристиан Втори, проведени между 8 и 9 ноември 1520 г.

Тези събития довеждат до финалната фаза на Шведската война за независимост от Калмарската уния на трите скандинавски кралства под опеката на датчаните.

С подкрепата на папата Кристиан Втори нахлува в Швеция през 1519 г. начело на многолюдна наемническа армия, след като шведска революционна организация, водена от Стен Стър-младши, арестува поддръжника на унията архиепископ Густав Троле.

#OnThisDay 1520, Stockholm Bloodbath Stockholm Bloodbath begins: A successful invasion of Sweden by Danish forces results in the execution of around 100 people mostly noblemen. #ImportanceOfTheDay #Wikipedia pic.twitter.com/FelNl9HSwd

След като побеждава силите на Стър и превзема Стокхолм през септември 1520 г., Кристиан Втори, мотивиран от Троле, екзекутира повече от 80 шведски благородници на 8 и 9 ноември заради обвинения в ерес.

Екзекуциите продължават из цяла Швеция и Финландия.

It is the 500th anniversary of the Stockholm Bloodbath, when the newly anointed King Christian II of Sweden reneged on promises to his political enemies and had 82 arrested after his coronation banquet. First to be publicly beheaded were the bishops of Skara and Strängnäs. pic.twitter.com/RjMXV4ZDJo