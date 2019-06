💏 როგორც უცხოური მედია წერს, 55 წლის ნიკოლას ქეიჯი მეოთხედ დაქორწინებას აპირებს. ამჯერად, მისი რჩეული 23 წლის ჰოლივუდის ვიზაჟისტი, ერიკა კოიკეა❤ წყვილი ერთმანეთს დაახლოებით ერთი წელია ხვდება. რამდენიმე დღის წინ კი ნიკოლას ქეიჯმა საქორწილო ლიცენზიის მისაღებად განცხადება შეავსო. #nicolascage #erikakoike #couple #love #marriage

A post shared by City Magazine Official (@citymagazineofficial) on Mar 26, 2019 at 5:21am PDT