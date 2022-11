Чанинг Тейтъм като Вълшебния Майк: Още по-неустоим (ВИДЕО)

Ч анинг Тейтъм се завръща като Вълшебния Майк за един последен танц, а Стивън Содърбърг отново сяда на режисьорския стол.

Премиерната дата на третия филм от поредицата за България е 10 февруари 2023.

"Magic Mike 3" или както е известен по българските екрани „Професия: Стриптийзьор 3“ е третият от поредицата филми, които проследяват живота на няколко мъже стриптийзьори и собственици на малък бизнес, а Чанинг Тейтъм отново влиза в главната роля.

ONE. LAST. DANCE. #MagicMikesLastDance, directed by Steven Soderbergh, Only in theaters February 10, 2023. pic.twitter.com/3ljaJZAk34 — Magic Mike (@magicmikemovie) November 15, 2022

Първият филм от поредицата, чиято премиера беше през 2012 г., бе базиран на опита на Тейтъм като стриптийзьор. Вторият излезе по кината през 2015 г., последван от мюзикъл на Бродуей, „Magic Mike Live“, през 2018 г.

Предстоящата лента бе обявена от Тейтъм чрез публикация в платформата Twitter, която включваше снимка на сценарий. Това веднага развълнува феновете на холивудската звезда и поредицата.

Туитът също така потвърди, че филмът ще бъде излъчен ексклузивно по "HBO Max", а премиерата му ще бъде през 2022 г.

First trailer for ‘MAGIC MIKE’S LAST DANCE’ releases tomorrow. pic.twitter.com/xq6wFwhGhn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 14, 2022

Чанинг Тейтъм казва, че неговата добра физическа форма се дължи на работата му, която често изисква да сваля дрехите си, но се пошегува, че трябва да поработи върху актьорските си умения, за да разчита повече на таланта си, а не на външния си вид, ако иска кариерата му да продължи.

Чанинг Тейтъм качи своя гола снимка в Инстаграм

По време на виртуално гостуване в токшоуто на Кели Кларксън 41-годишният Чанинг Тейтъм заяви, че трябва да стане по-добър актьор, за да не се налага постоянно да се съблича във филмите, в които участва и така да печели феновете си.

First look at Channing Tatum in ‘MAGIC MIKE’S LAST DANCE’. pic.twitter.com/LMf0OteVGQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 15, 2022

„Не бих изглеждал така, ако не се налагаше да бъда гол в повечето ми филми. Ще трябва обаче да подобря актьорската си игра, за да не се събличам постоянно“, пошегува се той.

„Трудно е да се тренираш през цялото време. Не разбирам как някои хора имат сили и време, което да отделят за себе си, особено тези, които имат както работни, така и семейни задължения", каза още актьорът.