Две момичета нарушиха законите на коронацията на Чарлз III в Шотландия

А нтимонархистки бяха арестувани, след като се опитаха да прескочат бариерите по време на втората церемония по коронясването на Чарлз III, проведена в Шотландия, съобщи Daily Mirror. Полицията в Шотландия съобщи в Twitter, че две млади британки, едната от които на 20 години, а другата на 21, са нарушили заповедта.

Представители на обществената кампания This Is Rigged, която се противопоставя на петролната и газовата индустрия и високите цени на бензина и електроенергията, казаха, че арестуваните са действали в рамките на тяхната акция. Междувременно кампанията „Републиката“, която призовава за сваляне на монархията във Великобритания, изрази гнева си от задържането на момичетата.

Преди началото на мащабната церемония протестиращите бяха помолени да останат на специално обособени места. В момента в Шотландия антимонархическите настроения в обществото са доста силни, така че имаше много участници в митинга. По време на събитието някои хора от тълпата викаха „това не е моят крал“ и други скандираха антимонархически лозунги.

Charles III "received" the Honours 👑⚔️ of Scotland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿today in a ceremony with about as much basis in Scottish history as Braveheart. It wasn't a Scottish coronation, the last one of those was in 1651. How did we get there & why was that the last one? A thread🧵#ScottishHistory pic.twitter.com/ZSA5OGJaem