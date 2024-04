Близките на Шакира са притеснени от новата ѝ връзка, ето защо

Б лизки на колумбийската певица Шакира се опасяват, че актьорът Люсиен Лависконт, който е с 15 години по-млад от нея, може би се среща с нея в името на PR-а. Това съобщава Daily Mail.

"Жените, с които е бил преди това, са много по-различни. Сега той се среща с Шакира - и тя иска любов. Но се страхуваме, че той просто иска хората да знаят името му и тя може да го осигури", цитира таблоидът вътрешен човек.

Shakira IS dating British actor Lucien Laviscount after falling for him on the set of their VERY steamy music video - but friends fear he is a 'rebound' who is only in it for FAME https://t.co/ru5e01I9ci pic.twitter.com/DaxpWpTla9