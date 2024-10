Извънредно положение във Флорида

Г убернаторът на Флорида Рон Десантис обяви вчера извънредно положение в 35 окръга на щата заради заплахата от тропическата буря „Милтън“ за този американски щат, който все още не се е съвзел от шока, причинен от мощния ураган „Хелън", отнел живота на 14 души, предаде Франс прес.

„Ще продължим да използваме ресурсите на щата, за да се подготвим за ефективни операции по издирване и спасяване, възстановяване на електрозахранването и регулиране на пътищата“, написа Десантис в социалната мрежа "Екс".

#Florida Governor Ron DeSantis declared a state of emergency in 35 counties on Saturday.



as Tropical Storm Milton, currently gathering strength in the western Gulf of Mexico, threatens to strike the state next week. https://t.co/4E77GbotEA