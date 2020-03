Бил за Моника: Най-глупавото нещо, което бих могъл да направя

Н овият документален филм за Хилъри Клинтън включва откровена дискусия за най-скандалната част от президентския мандат на съпруга ѝ: аферата му с Моника Люински, която тогава беше млада стажантка в Белия дом, пишат от сп. "Пийпъл".

Във филма този, който е изключително откровен, е самият Бил Клинтън.

Бившият американски президент разказва как е споделил за аферата на жена си и на своята дъщеря Челси, която тогава е тийнейджър.

"Отидох и седнах на леглото до Хилъри", пояснява 73-годишният Клинтън.

"Разказах ѝ точно какво и кога се случи. Казах - Чувствам се ужасно, заради това... Нямам оправдание. Това, което направих, е непростимо".

Непростимо, казва той, но обяснимо.

"Никой не сяда и не мисли:„ Ще поема наистина безотговорен риск. Лошо е за моето семейство, за моята страна, за хората, които работят с мен".

"Не това се случва", продължава разказа си Бил.

„В живота на всеки има натиск и разочарования, ужас и страх от нещо. Правех неща, за да се справям с тревогите си години наред - но днес съм напълно различен човек".

"Това, което направих, беше лошо, но не съм си мислил: "Нека да направя най-глупавото нещо, което бих могъл. Това не е оправдание", добавя Клинтън.

Аферата на Бил Клинтън с Моника Люински започва през 1995 г., когато момичето е на 22 години, а тогавашният американски президент - на 49 г. Скандалът доведе до импийчмънт на Клинтън.

В документалния филм са включени и разкази на приближени хора до семейство Клинтън. Ето какво разказва тогавашната секретарка на Хилъри:

„Всеки път, когато двамата се появяваха заедно публично, хората се питаха: „Носят ли брачните си пръстени? Държат ли се за ръце? Какъв е езикът на тялото? Всичко това се анализираше".

В началото, след като започват да излизат слухове за Люински, първата дама на САЩ защитава съпруга си и отрича той да е имал афера или да е причинил вреда на семейството си.

Но след като повече от половин година отрича твърденията публично в медиите, както и пред семейството, приятелите и служителите на Белия дом, президентът Бил Клинтън признава за аферата.

"Бях съкрушена", казва в документалния филм 72-годишната днес Хилъри Клинтън.

"Не можех да повярвам. Просто бях толкова наранена, не вярвах, че ме е излъгал. Казах му - ако това ще стане публично достояние, трябва да разкажеш на Челси".

Бил споделя, че си спомня как Хилари му е казала: "Трябва да разкажеш на дъщеря ни".

"И аз го направих, което беше наистина ужасно", добавя той.

"Мразех, че трябва да я нараня".

Семейство Клинтън споделя, че дъщеря им е изиграла изключително важна роля в преодоляването на последствията от разразилия се скандал.

Малко след като Бил признава в телевизионния ефир за аферата, която е имал с Моника Люински, той е заснет да заминава с Хилъри и дъщеря им на ваканция.

На снимката Челси стои между родителите си, хваналата ръката на всеки един от тях. Именно тази снимка се превръща в символ на несъкрушимия брак на Хилъри и Бил.

„Тя просто се опитваше да ни накара да останем заедно”, спомня си Хилъри за този миг.

„Беше невероятно – толкова емоционално, мъдро”.

