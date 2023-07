Селска идилия: Когато картофът е хотел, а кравата Доли ти е съсед

П редставяме ви разкошния и уникален хотел „Картоф“. Съжалявам за спойлера, но този картофен хотел не е точно картоф. Прилича на картоф с дължина 8,5 метра и ширина 3,7 метра, но е направен от бетон, гипс и стомана.

Looking for something truly different?Big Idaho Potato Hotel is a 28 ft long, six-ton Russet Burbank #potato, transformed into a romantic rural getaway for two! Tag the potato lover in your life! #Idaho #USA #amazingspaces https://t.co/AUHyvFSVzL pic.twitter.com/TsF4toxgvu — Host Unusual (@HostUnusual) June 28, 2020

Идеята зад тази уникална хотелска концепция е създадена от Кристи Улф, притежателка и на други ексцентрични имоти. Така че ето няколко причини, заради които да обмислите да посетите този хотел.

Пълен е с удобства

Have you ever considered staying in a 6-ton potato? Well you can at the Big Idaho Potato Hotel located in Boise, Idaho.

Would you stay here? Leave a comment below 👇 pic.twitter.com/6bXOyIx0uj — Mamu Travels and Safaris Kenya (@Mamu_Travel) February 14, 2023



Спалните са изцяло боядисани в бяло. Това прави стаята светла и просторна. Двойното легло, постлано с ленено спално бельо и удобни възглавници придават нотка комфорт и уют на стаята. Отстрани на леглото има рафтове, на които да съхранявате асортимента си от книги, от тавана висят растения, придавайки оживена атмосфера в стаята. Мястото разполага с всички удобства, от които се нуждаете, сякаш сте отседнали в хотелски апартамент! В банята има кръгла бяла мивка, държач за хавлии, както и всичко останало, което ви е нужно. Това е очарователно, малко, но уютно пространство, идеално за един човек или влюбена двойка.

Екологично съзнание и сред природата

Featured everywhere from Delish to Travel + Leisure, Boise's Big Idaho Potato Hotel is consistently one of the most wishlisted vacation rentals in Idaho: https://t.co/04xf8pThMF pic.twitter.com/crGdYNMxbN — Tripadvisor (@Tripadvisor) November 3, 2022



Целта на имота е да бъде по-екологичен и енергийно ефективен. Наблизо има рециклиран силоз с огромна вана, идеална за тъмните нощи, в които искате да се насладите на великолепния звезден небосвод. Този картофен хотел е идеален за хора, които искат да се скрият далеч от натоварения градски живот. Освен това, ако сте голям фен на картофите, това място очевидно е задължително за вас. Друго предимство на мястото, което ви пренася в атмосферата на ферма, е присъствието на Доли. Доли обича да приветства гостите, които отсядат в хотела, и е една от най-хубавите крави, които някога ще срещнете!

What's your favorite #Thanksgiving side dish? Mine is mashed potatoes covered in turkey gravy. 🥔I think the big potato at The Big Idaho Potato Hotel in Boise, #Idaho might be big enough for me...but you might have to get your own.

What's on favorite side?#VisitBoise #VisitIdaho pic.twitter.com/akqbIurt57 — Val @ Silly America Roadside Attractions (@sillyamerica) November 27, 2019

Айдахо също е дом на спиращи дъха гледки, на които можете да се насладите от планината Оуихи, така че преходите в района са задължителни. Подарете си няколко нощи в любимата си грудка и единствено по рода си преживяване и пътуване!

