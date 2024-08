Безопасна ли е кето диетата?

Н ови изследвания сочат, че кето диетата може да ни изложи на риск от сърдечни заболявания, инсулт, диабет тип 2 и раздразнено дебело черво, и това са само някои от проблемите.

Проучването е малко, но резултатите могат да накарат хората да се замислят дали кето диетата си заслужава.

Под ръководството на изследователи от Университета на Бат (UoB) в Обединеното кралство екипът е накарал 53 здрави възрастни да спазват една от три диети в продължение на 4 до 12 седмици: кетогенна диета с ниско съдържание на въглехидрати (кето), диета с ниско съдържание на захар или диета с умерено съдържание на захар и въглехидрати.

Установено е, че кето диетата повишава холестерола, намалява добрите чревни бактерии и намалява способността на организма да понася захари, като измества енергийния източник на организма от глюкоза към мазнини.

Is Keto Worth The Risk? A New Study Casts Doubt on Its Safety. https://t.co/i21GpAVbId