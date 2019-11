Безценните съвети на един японски доктор, доживял до 105 г.

Д -р Шигеаки Хинохара е абсолютно потвърждение на своите правила за здраве и дълголетие.

Докторът, който почина през 2017 г. на 105 г., изглеждал много по-млад за възрастта си, а теглото му от 60 кг е непроменено откакто е бил на 30 години. Смята, че дължи дълголетието си преди всичко на храната и на факта, че е непрекъснато зает с любимата си работа, пише Edna.bg.

Д-р Шигеаки Хинохара бил председател на съвета на настоятелите в болница Сейнт Люк в Токио, изнасял е лекции за правилно хранене в цялата страна и е бил непрекъснато зает.

Happy Birthday Dr. Shigeaki Hinohara! Let's hear the 105-year-old doctor's advice on studying in the U.S. #BroaderView pic.twitter.com/5CnkFAjIpC