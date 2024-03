Частта „In Memoriam“ на „Оскар“-ите предизвика вълна от възмущение

С екцията „In Memoriam“ на наградите „Оскар“ бе изправена пред негативна реакция онлайн заради допълнение към тазгодишното шоу.

Наред с видеоклипа, който включваше снимки на звезди, починали през изминалата година, сегментът включваше интерпретативен танц на сцената на Оскарите. Съчетанието беше придружено от италианския тенор Андреа Бочели и неговия син Матео Бочели, които изпяха своя хит от 1995 г. "Time to Say Goodbye".

The 2024 #Oscars show their In Memoriam tribute pic.twitter.com/NmGBnrhxt3 — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Зрителите критикуваха Академията за изпълнението, като го нарекоха „не необходимо“ и „лошо решение“.

„Танцьорите по време на in memoriam са странни и разсейващи“, гласи един от коментарите.

Източник: Getty Images

"Никой не иска да гледа танц по време на In Memoriam. Покажете само хората, които почитаме!", гласи друг.

Изпълнението не беше единственият проблем за зрителите. Други се гневиха на Академията, че е пропуснала няколко покойни звезди от кадрите на "In Memoriam".

Who did the Oscars 2024 In Memoriam include? Full list of those remembered at the Academy Awards https://t.co/hPdvCcBnCV — CBS News (@CBSNews) March 11, 2024

Актьорът от "Everwood" Трийт Уилямс, звездата от "The Wire" Ланс Редик, сценаристът и продуцент "Норман Лиър", звездата от Роки "Бърт Йънг", легендата Сузан Съмърс, актьорът от "This is Us" Рон Кефас Джоунс и режисьорът Терънс Дейвис бяха изключени от видеото, като имената им бяха включени на слайд в края на монтажа.

Други се възмутиха от изключването на актьора от "Еуфория" Ангъс Клауд. Изгряващата звезда, която изигра Феско в тийнейджърската драма на HBO, почина от свръхдоза наркотици през юли.

Lance Reddick, Treat Williams and Suzanne Somers Among Stars Left Out of Main In Memoriam Segment at 2024 Oscars https://t.co/5EN6wLrVz9 — People (@people) March 11, 2024

Други обаче защитиха пропуските.

„Ако са били телевизионни актьори или продуценти, те са увековечени на наградите "Еми", а не на Оскарите“, написа един от коментиращите, като посочи, че Клауд и Норман Лиър са били известни предимно с телевизионната си работа и са били отличени на наградите "Еми".

