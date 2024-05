Ангелското число 777: Значение и символика в нашия живот

„Часът е 11:11, пожелайте си нещо!“

Ако сте чували тази фраза, когато сте гледали часовника, или може би сте били този, който я е изрекъл, тогава вече сте запознати с ангелските числа или малките знаци от Вселената, които се опитват да ни кажат нещо с код.

(Във видеото може да научите повече за: Конспирациите, които се оказаха чиста истина!)

Въпреки че ангелските числа разкриват много за нас самите подобно на зодиакалните знаци, те са съобразени с нумерологията, а не с астрологията. Всъщност астрологът Кайл Томас ясно заявява това: „Зодиакалните знаци и ангелските числа не се припокриват, нито имат установено значение заедно“.

what if ag7 is called 777 cuz the angel number is about self discovery and wisdom pic.twitter.com/oWPa5OsgvW