Актьорът Уилям Дефо ще получи докторска степен

А ктьорът Уилям Дефо ще получи докторска степен от университета на Уисконсин-Милуоки следващия месец, предаде Асошиейтед прес.

Уилям Дефо посещава учебното заведение през 1973 и 1974 г., преди да напусне, за да стане част от "Тиътър Екс" - независима експериментална театрална компания.

От университет съобщават, че Дефо ще получи докторска степен по изкуства на 22 май. Очаква се актьорът да говори на двете церемонии по дипломирането, които ще се състоят в същия ден.



Alum #WillemDafoe is returning to #UWM as the Spring Commencement speaker! https://t.co/4iGBsAU4ZN