Love you Vogue Portugal: what great taste, style and wonderful talent I had the pleasure of working with! Thank You! Sharon Stone • @vogueportugal (repost) Sharon Stone para a Vogue de maio, numa edição em que se quebram os #sexissues. Capa 01 de 02, a chegar às bancas. No link da bio encontra três das frases mais marcantes da entrevista exclusiva à atriz. __ @sharonstone for @vogueportugal’s may issue, a number where #sexissues are broken. Cover 01 of 02, arriving stands.Tap the link in bio for three of the most meaningful quotes from the exclusive interview with the actress. #vogueportugal #sexissues #editorinchief @sofia.slucas #coverartdirection @jsantanagq #photography @branislavsimoncik #styling @paris_libby #makeup @missjobaker #hair @giannandreahair #haircolorist @brooklynstephen #mayisue #outnow #nasbancas #SharonStone @lighthouse.publishing

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on May 5, 2019 at 9:21am PDT