5 начина да разтоварите стреса на работа и да си починете

Н икой няма нужда да ви казва, че работата е източник на стрес. Но работното място с непрестанните крайни срокове, срещи и разочарования се е превърнало във водещ фактор за стреса на американците. Според неотдавнашен преглед на данни 83% от работещите в САЩ страдат от стрес, свързан с работата. Сред тази група 25% съобщават, че работата е основното им оплакване.

Въпреки че стресът на работното място се отразява по много начини на нашето ежедневие, може би най-големият му ефект е върху психическото здраве. Наскоро Calm, марката за психично здраве, е попитала потребителите си кои трудни моменти са ги подтикнали да използват приложението. Най-честият отговор е бил изправянето пред предизвикателства на работното място.

Изкореняването на стреса на работното място очевидно не е опция. Това поставя пред всеки различни начини за по-добро справяне със стреса. Отговорът може да изглежда твърде очевиден.

