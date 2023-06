Изследване: Психичните заболявания са свързани с лошо физическо здраве

И деята, че това, което се случва в главите ни, може дълбоко да повлияе на функциите на тялото ни, набра скорост с течение на времето. Десетилетия изследвания разкриваха как здравето на червата може да повлияе на настроението и дори на неврологичните заболявания.

Ново проучване на екип от изследователи от Австралия сега предполага, че психичното заболяване може да се прояви в тялото дори по-очевидно, отколкото в мозъка. Анализ на повече от 175 000 индивида показва, че лошите резултати на физическо здраве могат да бъдат по-добър индикатор за психично заболяване, отколкото промените, които се откриват при сканиране на мозъка.

Водещият автор, психиатърът и невролог Ела Тиан, написа в Twitter, че хората, диагностицирани с психично заболяване, показват фини мозъчни промени, което не е изненадващо, това което е по-интересно е, че те имат „значително по-лошо физическо здраве в множество телесни системи в сравнение с психично здравите си връстници“.

