1301 загинали по време на хадж в Саудитска Арабия

1301 поклонници са загинали по време на тазгодишния хадж, заяви здравният министър на Саудитска Арабия Фахд Абдуррахман ал-Джаласел.

Заявявайки, че тази година в региона се наблюдава "изключително горещо време", Джаласел каза, че много хора, които са в светите земи, за да извършат поклонението, са засегнати от това, предаде Анадолската агенция.

Horrible. "Saudi Arabia says 1,301 died on Hajj this year | CNN" https://t.co/5cozwGqzmF