В Сирия се провежда операция срещу милиции, подкрепящи Асад

С ирийските сили за сигурност провеждат операция в западната част на страната срещу милиции, подкрепящи сваления президент Башар Асад, предаде Франс прес, като се позова на държавната новинарска агенция САНА.

Операцията е в ход в западната провинция Тартус, населена с малцинството на алауитите, от което произхожда и Асад, свален от власт на 8 декември от бунтовнически групировки.

По време на военните действия „са неутрализирани“ редица членове на въоръжените групировки“, лоялни на Асад, посочи САНА. Агенцията уточни, че целта на операцията е „възстановяване на сигурността, стабилността и гражданския мир“ в крайбрежната провинция.

#MiddleEast: #Syria's security forces launched an operation on Thursday against pro-#Assad "militias" in the western province of Tartus, state news agency SANA reported, a day after deadly clashes with gunmen affiliated with the former government.https://t.co/D40T9FRU7t