СЦНЧП: Израелските сили са напреднали в Сирия

И зраелските сили са напреднали още повече в Сирия на няколко места отвъд буферната зона на окупираните Голански възвишения, заяви днес базираният във Великобритания Сирийски център за наблюдение на човешките права (СЦНЧП), предаде ДПА.

СЦНЧП съобщи, че израелските войски са навлезли на още 7 км в сирийска територия.

The village of Swisah in the southern countryside of #Quneitra witnessed a protest against the Israeli occupation forces that had advanced into the village. #Syriahttps://t.co/A0DGdVXJc4