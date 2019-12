Животът й в (тъмно) розово: Едит Пиаф

Е дит Пиаф е родена на 19 декември 1915 г. в Париж.

Въпреки че има множество биографични статии за живота ѝ, за него се знае много малко.

Едит Джована Гасион е има труден живот от раждането си.

Майка ѝ я изоставя след раждането, а баща ѝ тръгва на война, оставяйки възпитанието на момичето на баба ѝ, известната с публичния си дом в Нормандия.

Едит прекарва детството си в бардака, отгледана от проститутки.

От три до седемгодишна възраст страда от слепота, която се дължи на възпаление на роговицата на очите.

Биографите смятат, че израстването на такова неподходящо място е повлияло на възгледите ѝ за живота, както и на отношенията ѝ с мъжете.

Тя е вярвала, че когато мъжът поиска нещо от жената, тя не трябва да отказва.

На четиринадесетгодишна възраст се прибира при баща си, който по професия е пътуващ акробат.

"For me, singing is a way of escaping. It is another world. I'm no longer on earth."p ― Édith Piaf (born Édith Giovanna Gassion) (born this day, December 19, 1915) pic.twitter.com/QjVJVMTZa0

Тя започва да пее по представленията на баща си и да пътува с трупата, в която участва.

Две години по-късно Пиаф се запознава с Луи Дюпонт. Той е първата ѝ голяма любов, от която се ражда дете, по-точно дъщеря – Марсел.

За тяхно огромно нещастие детето умира на едва двегодишна възраст от менингит.

Едит придобива голяма популярност през 1935 г., когато е открита от собственика на нощен клуб Le Gerny's .

В началото Луис Липле я назначава като певица и ѝ дава сценичното име La Mome Piaf - врабче, прякор, който ѝ остава до смъртта ѝ.

Той я учи на сценично поведение и я съветва да носи само черни рокли по време на участия, което ѝ остава като запазена марка.

Певицата става изключително популярна, благодарение на участията си в клуба на Лепли, а хората са смятали, че я очаква бляскава кариера без трудности.

One of France’s most famous stars, Edith Piaf was born on this day, Dec. 19, 1915. After a tumultuous childhood, she rose to stardom in 1935. After 3 car accidents, she became addicted to morphine and alcohol, and died in 1963.



Here singing her most famous song~



La Vie En Rose pic.twitter.com/goJenCcm7K