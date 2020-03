Любов по време на корона: снимката, която трогна света

"Достатъчно им беше щастието да бъдат винаги заедно."

Габриел Гарсия Маркес, "Любов по време на холера"

Коронавирусът е тема номер едно - не само заради бързото му разпространение по света, не само заради безпрецедентната ситуация в Италия и масовата паника, но и защото заразата даде отражение върху социалния живот на милиони хора.

Пример за това е една двойка от Щатите, която трогна света.

А каква е историята им?

Както се казва - една снимка може да каже повече от хиляди думи, а фотографията на Дороти и Джийн Кемпбъл разказва една любовна история, която само доказва, че когато има любов, изразът "и в добро, и в зло" не е просто клише, а е пълен със смисъл.

Дороти е на 88-годишна възраст.

Джийн е на 89.

Те са женени от 60 години. Живеят заедно в дом за възрасни хора в Къркланд, Вашингтон, когато се оказва, че Джийн трябва да бъде поставен под карантина

Което означава, че двамата с Дороти трябва да бъдат разделени, докато трае периодът на изолация.

Тя обаче не издържа и отива пред прозореца на стаята на Джийн, защото иска да го види. Ето го и кадърът, който обиколи света и трогна потребителите в интернет:

Заедно с Дороти и Джийн е и техният син, Чарли.

Тримата говорят по телефона и се гледат през стъклото.

Освен че снимката на възрастните се превърна в новина за много медии в САЩ, потребителите в социалните мрежи също не скриха емоциите, които кадърът на тази истинска вярност предизвиква.

"Дори коронавирусът не може да спре истинската любов" , пише Лиса Шумакер в Туитър.

Not even #coronavirus can stop true love. Love speaks through glass panes at coronavirus facility https://t.co/D4GtWfH9qr Photo by @davidmryder