Български филм спечели престижен международен конкурс за късометражно кино

Б ългарски филм е отличен по време на интернационалния The Short Film Festival, който събира, оценява и дистрибутира късометражни филми от цял свят. Голямата награда в категория мода - Fashion Film Editorial бе връчена на Studio Rubik за филма AAKASHA: MyCLT.

Създателят на Studio Rubik Васил Тучков разказва за конкурса и успехите на екипа си в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg и „Вдъхновените“

Васил Тучков Източник: StudioRubik

„Филмът ни предстои да бъде излъчен в над 21 държави. В AAKASHA: MyCLT участват златното момиче Ели Бинева и моделът Таня Илиева. Идеята за проекта се роди като част от ребранд на българската марка AAKASHA. Поради авангардния стил на моделите, насочени към пазари като САЩ, Япония и Скандинавия, темата предразполагаше към футуризъм. Жанрът, който ме обсеби в случая е Нео-Ноар - светът на култовите Блейд Рънър, Матрицата, Гатака и други. Мистерия, фантазия, чувството за нещо повече от това, което реалността ни предлага. Вътрешната борба, революция на съзнанието, разкъсваща маската на света, истината от другата страна на огледалото…“, споделя режисьорът и сценарист Васил Тучков.

Българинът, който говори чрез танца (ВИДЕО)

“Поглед от ръба” на вдъхновяващи места в България

Филмът е номиниран за още десет различни формати и награди, които тепърва предстоят.

„Наградата е за целия ни екип. Оценявам факта, че работя с изключителни професионалисти като Зорница Георгиева, която е продуцент на филма и оператора Ангел Балакчийски”, посочва Васил.

Българският филм „Нощна смяна“ показва тежкия живот на миньорите

Екстремният фотограф Ивайло Дончев: Вдъхновява ме свободата, адреналинът и чувството да се усещаш жив

Това е поредният успешен проект на криейтив агенцията Studio Rubik, която е позната с нестандартните си реклами, guerrilla маркетинг и viral видеа.

„Специалитет ни е ребрандингът: планиране и изработка на цялостни кампании за популяризиране на средни и корпоративни марки. Екстремни спортове, мода и финтек са някои от индустриите, които обслужваме - за клиенти като Ред Бул, Ауди, Комеди Сентрал и др.“, посочва Тучков.

Рекордьорът Весо Овчаров за полета към мечтите

Българи спечелиха световна награда за мобилно приложение

Екипът на Studio Rubik черпи вдъхновение от различни филми, литература, музика, съвместни приключения и автентични гледни точки.

Освен режисьор и сценарист Васил Тучков е писател на свободна практика, още през 2004 г. публикува фентъзи книгата „Да надбягаш съдбата“.

Васил Тучков Източник: StudioRubik

В свободното си време е любител на екстремните спортове като парашутизъм и парапланеризъм, каскади и бойни изкуства.

„Четете Сандмен на Нийл Геймън (графичен роман), гледайте What We Do in the Shadows, слушайте подкасти, пийте магнезий, правете студени душове, не яжте захар, ходете боси, дишайте”, съветва Тучков читателите на „Вдъхновените“.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.