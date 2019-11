Бабите-първокласнички, които смаяха света

"Никога не съм ходила на училище, защото семейството ми беше бедно. Най-накрая знам какво е да ходиш на училище. И е толкова хубаво."

Едва ли ще повярвате на колко години е дамата, която казва тези думи, но тя, както и останалите й съученички са доказателството, че никога не е късно да тръгнеш на училище - трябва да имаш желание за учене.

Първокласничката Хуанг бок-ним, която е на 75-годишна възраст посещава с радост заниманията в училище. Казва, че може да пише с часове, когато хване химикалката - времето за нея сякаш спира. А хората от селото й дават стари и неизползвани календари, на които тя се упражнява.

"I've never been to school because my family was poor"



South Korea has one of the lowest birth rates in the world, meaning filling primary school places can be tough



This school has enrolled grandmothers in its first grade class



[tap to expand] https://t.co/hwfUeso3dO pic.twitter.com/ua7j9sT5TZ