ЕС ще си взаимодейства с талибаните, но при условия

Е вропейският съюз ще си взаимодейства с талибаните при строги условия, без това да означава, че блокът признава новото афганистанско управление, каза днес ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Ройтерс.

"За да подкрепим афганистанското население, ние ще трябва да си взаимодействаме с новото управление в Афганистан, което не означава признаване. Това е оперативно сътрудничество," заяви Борел.

Той допълни, че в зависимост от поведението на бъдещото афганистанско правителство, взаимодействието може да се засили.

