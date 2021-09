Туркменистан твърди, че никога не е имала случай на COVID-19. Вярно ли е това

З а почти две години от началото на пандемията, Туркменистан не е регистрирал нито един случайна COVID-19. Или поне така твърди потайното авторитарно правителство на азиатската държава, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Бившата съветска република, в която живеят близо 6 млн. души, е една от поне

пет страни, които не са регистрирали нито един случай на заразата,

сочи преглед на данните, събрани от университета „Джонс Хопкис“ и Световната здравна организация (СЗО). Три от тях са изолирани острови в Тихия океан, а четвъртата е отшелникът Северна Корея.

Там премахват всички мерки срещу COVID-19

Президенът на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов, който управлява от 2006 г., отхвърли докладите за COVID-19 в страната като „фалшиви“ и каза пред ООН в обръщение във вторник, че отговорът на пандемията не трябва да бъде „политизиран“.

