Учени: Имунотерапия срещу Covid-19

А мерикански учени предлагат като терапия срещу новия вид коронавирус да се използват антитела от кръвта на вече преболедували и излекувани от COVID-19.

Внедряването на този метод на имунотерапия може да стане много бързо и не е необходимо да се чака с разработването на ваксина срещу заболяването.

Резултатите от изследването са публикувани в списание "The Journal of Clinical Investigation".

Методът на така наречената пасивна терапия с антитела е разработен още през 1890 г. и е широко прилаган през ХХ век при борбата срещу разпространението на морбили, полиомиелит, паротит (заушки) и грип. Изследователите смятат, че този метод ще помогне и сега.

В основата му е създаването на серум, съдържащ вирусни антитела, получени от кръвта на пациенти, които вече са се излекували от коронавирус.

Този серум не е пълноценна ваксина и не може да защити човек напълно от заразяване, но инжектирането му ще осигури временна защита и ще позволи да се забави процеса на разпространение на вируса.

По този начин ще може да се спечели време за създаването на пълноценна ваксина, твърдят учените.

