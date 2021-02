The Times: Очаква се значителен спад в броя на болните от COVID-19 в Англия

Б роят на пациентите с коронавирус в болниците в Англия ще намалее с повече от наполовина през следващия месец, сочат вътрешните правителствени прогнози, пише британският вестник The Times.

The number of coronavirus patients in hospitals in England will more than halve over the next month, according to internal government projections seen by The Times. https://t.co/qqhacCzHwd