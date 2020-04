Световен ден на здравето: Подкрепете мед. сестри и акушерките

О тбелязваме Международната година на медицинската сестра и акушерката. Днешният Световният ден на здравето има за цел да обърне внимание на текущото състояние на тяхната професия.

Световната здравна организация (СЗО) пише, че днес трябва да напомним на световните лидери за критичната роля, която медицинските сестри и другите здравни работници играят в това да ни поддържат здрави.

Лекарят, който откри, че миенето на ръце спасява животи

Те са на първата линия в борбата с COVID-19 - осигуряват висококачествено лечение и грижи, помагат на хората да се справят със страховете и тревожните им въпроси, а в някои случаи - събират данни за клинични проучвания. Просто казано - без медицинските сестри битката с пандемията е невъзможна.

Ето и няколко факти, предоставени от СЗО:

В световен мащаб 70 на сто от здравната и социалната работна сила са жени. Медицинските сестри и акушерки представляват голяма част от тях.

"Това е изживяване, което бих сравнила със световна война"

Те играят ключова роля в грижата за хората навсякъде, включително в периоди на епидемии и в условия, които са нестабилни или конфликтни.

Сестрите и акушерките имат връзка с пациентите си, която се основава на доверие; познаването на пълната картина за нечие здраве помага за подобряване на грижите.

Те също така познават традициите, културите и практиките на своите общности, което ги прави незаменими по време на епидемии или извънредни ситуации.

Думи за българските лекари, които трогнаха интернет

Ако се инвестира повече в акушерките, които са изключително важни за здравето на майката и новороденото, смъртността при родилките и новородените ще бъде намалена с над 80 на сто. И когато акушерка или група от акушерки се грижат от началото на бременността, до края на следродилния период на една пациентка, може да бъдат предотвратени почти една четвърт от преждевременните раждания.

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

