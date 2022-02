Принц Чарлз е с COVID-19 за втори път

П ринцът на Уелс е дал положителен резултат на тест за COVID-19 I се е самоизолирал, съобщиха от резиденцията му Кларънс хаус в социалната мрежа Twitter.

Принцът е получил положителния резултат тази сутрин и е отменил ангажимента си

– откриването на статуя в Уинчестър.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.